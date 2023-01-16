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    Полиция ведет проверку после аварии под Бокситогорском, в которой погиб человек и пострадали пятеро

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    После аварии в Бокситогорском районе Ленобласти, в которой погиб человек, полиция проводит проверку. Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

    По данным главка, авария произошла в 17:40 на 356 километре дороги «Вологда — Новая Ладога» в районе деревни Чудцы. Сообщается, что «Газель-Соболь» с 38-летним водителем выехала на «встречку» и столкнулась с «Тойотой Королла».

    По предварительным данным, 30-летняя пассажирка «Тойоты» погибла, а 32-летний водитель и 50-летняя пассажирка госпитализированы в среднетяжелом состоянии. Водителя и пассажиров «Газели», мужчин 39 и 37 лет, отпустили домой после медицинской помощи. Подростка, который ехал в «Тойоте», тоже отпустили — по данным ведомства, ему 11 лет.

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