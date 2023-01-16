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    В Басковом переулке починили трубу. Батареи должны быть горячими

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    В Басковом переулке завершили ремонт прохудившегося трубопровода. В окрестных домах с отоплением и горячей водой все должно быть в порядке.

    Специалисты заменили 3,5 метра трубопровода, рассказали 16 января «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть». В девять вечера систему теплоснабжения и ГВС перевели в штатный режим. Если у кого-то в квартире все же холодно, «Теплосеть» рекомендует обращаться в управляющую компанию.

    Как писала «Фонтанка», ремонт затруднил проход к парадной дома 17. В СМИ писали, что из-за прорыва трубы под грунт ушла машина, однако в «Теплосети» пояснили, что она находилась в зоне дефекта, но уехала без повреждений.

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