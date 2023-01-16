У дома в центре Петербурга прорвало трубу. Проход к парадной затруднён

Прорыв трубы произошёл в Центральном районе Петербурга. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе городской «Теплосети».
Специалисты узнали о вытекании в Басковом переулке, 17 в понедельник днём, уже в 12:45 они принялись устранять дефект.
«На период проведения работ — до 21:15 16 января 2023 года — горячее водоснабжение обеспечивается в полном объёме, отопление — по резервной схеме», — рассказали в пресс-службе.
В СМИ писали, что из-за прорыва трубы под грунт в Басковом переулке якобы ушла машина. В «Теплосети» эту информацию опровергли.
«Предварительно, в зоне дефекта находился автомобиль без признаков повреждения. В момент отключения участка автомобиль самостоятельно покинул зону проведения работ», — добавили там.
Судя по снимкам, проход к одной из парадных дома сейчас затруднён — аварийный участок оградили сигнальной лентой.
В пресс-службе Центрального района отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.
«Сейчас идут ремонтные работы. На период их проведения временно ограничено теплоснабжение в нескольких зданиях. Горячее водоснабжение обеспечивается в полном объёме», — говорится в сообщении.