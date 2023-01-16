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    Семья из России отправилась на остров в Таиланде, а вечером за ней не вернулся катер

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    Российскую семью из шести человек бросили на острове недалеко от тайского курортного города Паттайя. Туристическая компания забыла прислать за отдыхающими катер, пишет 16 января Thaiger.

    Семья заявила, что арендовала катер для посещения острова, но вечером в назначенное время он не вернулся, а компания не отвечала на звонки. Якобы туристам — четверым взрослым и двум детям — пришлось сидеть на острове до темноты, пока их не заметил местный житель и не вызвал полицию.

    Оператора катера найдут и вызовут на допрос, а инцидент очень повредил туризму Паттайи, заявил подполковник местной полиции Пичая Кхеавплуанг. Впрочем, он же отметил, что этот случай не первый: такое происходит и на соседних островах.

    Издание отмечает, что с сентября российские туристы «взяли Таиланд штурмом». В этом году королевство ожидает прибытия минимум 25 миллионов иностранных туристов.

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