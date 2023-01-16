Эрдоган сказал Путину, что готов быть посредником для «прочного мира» с Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным 16 января отметил, что его страна готова быть посредником для разрешения ситуации на Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канцелярии турецкого лидера.



«Президент Эрдоган подтвердил, что Турция готова взять на себя роль модератора и посредника для установления прочного мира между Россией и Украиной», — сказано в сообщении.



На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока говорить о возможности каких-либо переговоров с Украиной не приходится. Это связано с тем, что в этой стране действует запрет на переговоры с Россией.

