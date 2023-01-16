Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными между Россией и Украиной

Президент РФ Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждали сотрудничество по газу, ситуацию на Украине и в Сирии, сообщила 16 января пресс-служба Кремля.
Как сказано в публикации, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу. В частности, речь шла об обмене пленными, в первую очередь ранеными. Кроме того, президент России назвал «примером лицемерной политики Киева» отказ от предложения прекратить огонь на период православного Рождества.
Также обсуждался ход реализации «стамбульской сделки» по вывозу украинского зерна из черноморских портов и разблокированию поставок продовольствия и удобрений из России.
Помимо этого, лидеры обговорили вопросы отношений между государствами. Обе стороны подтвердили настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. Среди приоритетов — взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового «хаба».
Еще одной темой обсуждения стал вопрос нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей. Отмечена практическая значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.