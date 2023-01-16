Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными между Россией и Украиной

Президент РФ Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждали сотрудничество по газу, ситуацию на Украине и в Сирии, сообщила 16 января пресс-служба Кремля.



Как сказано в публикации, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу. В частности, речь шла об обмене пленными, в первую очередь ранеными. Кроме того, президент России назвал «примером лицемерной политики Киева» отказ от предложения прекратить огонь на период православного Рождества.



Также обсуждался ход реализации «стамбульской сделки» по вывозу украинского зерна из черноморских портов и разблокированию поставок продовольствия и удобрений из России.

