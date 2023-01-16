    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    4 м/с, южн

    749мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd67.57eur73.11

    Боевые действия на Украине

    Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными между Россией и Украиной

    1580
    2 комментария

    Президент РФ Владимир Путин провел очередной телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Обсуждали сотрудничество по газу, ситуацию на Украине и в Сирии, сообщила 16 января пресс-служба Кремля.

    Как сказано в публикации, Путин и Эрдоган обменялись мнениями по украинскому вопросу. В частности, речь шла об обмене пленными, в первую очередь ранеными. Кроме того, президент России назвал «примером лицемерной политики Киева» отказ от предложения прекратить огонь на период православного Рождества.

    Также обсуждался ход реализации «стамбульской сделки» по вывозу украинского зерна из черноморских портов и разблокированию поставок продовольствия и удобрений из России.

    Помимо этого, лидеры обговорили вопросы отношений между государствами. Обе стороны подтвердили настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. Среди приоритетов — взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового «хаба».

    Еще одной темой обсуждения стал вопрос нормализации турецко-сирийских отношений, в том числе в контексте инициативы Анкары о запуске консультаций с участием российских, турецких и сирийских представителей. Отмечена практическая значимость совместной работы России, Турции и Ирана в рамках Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close