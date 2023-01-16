Экс-футболист «Зенита» Ракицкий вернулся в донецкий «Шахтер»

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий подписал контракт с донецким «Шахтёром». Как сообщили 16 января на официальном сайте украинской команды, соглашение действует до конца текущего сезона.
Переход 33-летнего футболиста состоялся на правах свободного агента.
Ярослав Ракицкий — воспитанник «Шахтёра», в составе которого он выступал с 2009-го по 2019 год. С 2019-го по 2022 год Ярослав играл за «Зенит». После начала спецоперации на Украине Ракицкий покинул петербургскую команду. До 3 декабря 2022 года играл за турецкий «Адана Демирспор», где в то время выступал и Артем Дзюба.