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    Боксерам официально разрешили выступать с усами и бородой

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    Международная ассоциация бокса (IBA) внесла поправки в регламент, которые отменяют запрет на усы и бороду. Ранее волосы на лице были запрещены по соображениям безопасности.

    В новой редакции регламента говорится, что теперь боксеры могут носить бороду и усы, но они не должны закрывать шею и иметь длину не более 10 см.

    Напомним, что петербургский боксер Дмитрий Бивол в декабре был назван боксёром года по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Награду он заслужил благодаря двум успешным защитам чемпионского пояса, сообщили в пресс-службе организации.

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