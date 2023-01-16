Боксерам официально разрешили выступать с усами и бородой

Международная ассоциация бокса (IBA) внесла поправки в регламент, которые отменяют запрет на усы и бороду. Ранее волосы на лице были запрещены по соображениям безопасности.



В новой редакции регламента говорится, что теперь боксеры могут носить бороду и усы, но они не должны закрывать шею и иметь длину не более 10 см.



Напомним, что петербургский боксер Дмитрий Бивол в декабре был назван боксёром года по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Награду он заслужил благодаря двум успешным защитам чемпионского пояса, сообщили в пресс-службе организации.

