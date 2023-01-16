«Я как последний из могикан». Как финн ведет бизнес в России и открывает первые пиццематы в Петербурге

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Вайнио Антти Антеро родился в Финляндии, и уже более 10 лет живет и работает в России. Здесь у него финско-российское агентство недвижимости, а теперь и новый проект — пиццематы, где пицца сама готовится при вас за три минуты.



Сворачивать бизнес в России, несмотря на все, творится последний год, Антти не планирует, наоборот, хочет расширяться и за ближайшие пять лет начать работать в каждом городе страны. Откуда у финна столько оптимизма и почему он, вслед за соотечественниками не бросил бизнес в России, Антти рассказал «Фонтанке».



— Неужели в России не хватает своих пицц? Зачем нам еще финские, да еще и из автомата?

— Достаточно давно моя работа связана с Россией — уже более 12 лет в разных сферах. У меня есть хороший друг, он из Турции, и у него есть сеть пиццерий в Финляндии. У них очень вкусная пицца, особенно тесто, и я однажды спросил, как именно они ее делают. Друг отвел меня на кухню, показал, рассказал, и с того момента я стал увлекаться этим, сам делал пиццу, узнавал нюансы. Например, только кажется, что пицца — это просто лепешка, на самом деле то же тесто нужно готовить сутки. Потом я много путешествовал по России, по миру, пробовал в разных местах, смотрел, где чего не хватает. И захотелось привнести в Россию что-то интересное, современное, новое.



Путь с пиццематами мы начали со Скандинавии. До этого такие вендинговые аппараты с пиццей были только в Москве, но большой популярностью, как в Азии или в США, они не пользовались. В Финляндии они уже полтора года работают успешно. Там мы сделали мировой рекорд — первые пиццематы продали 1670 пицц в течение первого месяца работы. При этом раньше в Финляндии тема с автоматами, которые готовят еду, тоже была не так уж сильно распространена, как, например, в Японии. В России тоже давно были вендинговые аппараты, кофемашины, снэки, разница с Финляндией не очень большая, поэтому я считаю, что если пиццематы успешно работают в других странах, то могут и в России. Мы же знаем, что в страну обычно все приходит с задержкой, поэтому нужно внедрять новое, усердно работать, привлекать внимание, чтобы люди не проходили мимо, а останавливались, пробовали. Менталитет немного отличается, но мы не боимся трудиться и искать новые решения.



— Вы проанализировали опыт первопроходцев в этом бизнесе в Москве? Что они делали не так, из-за чего проект не выстрелил?

— Пиццематы в Москве работали по очень устаревшим технологиям. Там просто перемешивались вода, мука, тесто сдавливалось прессом, а потом высыпались ингредиенты из мешков. В общем, выбрали некачественный вариант, видимо, поэтому и не стали пользоваться популярностью. У нас же в стране есть поставщик, который готовит неаполитанскую пиццу, как в Италии. Тесто делается из четырех сортов муки, ингредиенты высокого качества — максимально на том же уровне, как из хорошего ресторана или кафе. Поэтому мы можем конкурировать. В наших планах — чтобы в ближайшие пять лет пиццемат был в каждом городе России.



Пока открыт только один пиццемат в «Измайловском Гостинном дворе» — это такой пилотный проект недалеко от нашего офиса, чтобы мы могли ездить и проверять, в случае чего, все ли хорошо работает. В данный момент мы ждем следующую поставку, и в этом году у нас будет несколько десятков новых пиццематов. В дальнейшем они появятся в центре города, на вокзалах, в торговых и бизнес-центрах, сейчас ведем общение с некоторыми вузами.

Сами пиццематы производятся в Европе, и сейчас появились свои особенности и проблемы с поставками, бывают задержки, но мы стараемся собрать профессиональную команду и грамотно все решить.



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— Где вам проще вести бизнес в России или дома? Зачем вообще финны едут делать деньги к нам?

— Лично мне после переезда вообще было несложно адаптироваться: я много путешествовал по разным странам, поэтому с детства мировоззрение было чуть шире. Я считаю себя международным человеком в этом плане.



Безусловно, в ведении бизнеса есть разница. В Финляндии все стабильно, все есть, а в России поинтереснее: больше потенциал, страна еще развивается, и это преимущество. В России еще можно много чего нового внедрить, а для имеющегося — найти более качественные решения.

Кроме того, в разных странах разные законодательства. У нас финско-российское агентство недвижимости, мы работаем с клиентами из обеих стран. Чтобы вести бизнес в этой сфере в Финляндии, нужно получить лицензию, нужно специальное образование, чтобы все было четко, грамотно. В этом плане в России проще, но из-за этого к сделкам с недвижимостью могут быть не очень профессиональные подходы. Мы же стараемся то же качество перенести сюда.



С пиццематами мы также рассчитываем максимально развиваться. Лично я считаю, что Россия — это прекрасная страна, здесь очень добрые и хорошие люди, и что раньше, что сейчас искренне хочется развивать страну. Чтобы мы сосредоточились не на том, чтобы продавать сырье, а на том, чтобы становиться лучше в других сегментах. Даже то, что сейчас происходит, можно воспринимать негативно, но лично я считаю, что у любой монетки две стороны, и это дает нам толчок. Если где-то что-то сложно достать, то почему бы не начать производить самим. В долгосрочной перспективе — почему бы и сами пиццематы не производить в России.

— Каково сейчас быть финном в России? Многие ваши соотечественники не сочли возможным продолжать работать у нас. Да и русских сейчас в у вас на Родине встречают неприветливо. Нет ли ответного негатива?



— Сейчас многие зарубежные компании ушли из России, и это печально. Мы, наоборот, плывем как будто против течения — я всегда всем говорю, что нужно увидеть все своими глазами, чтобы получить реалистичное представление. Я как последний из могикан. Мне здесь нравится, и я и не думал уезжать — кому-то нужно трудиться. С негативом в свой адрес я не сталкивался — ни в России, ни в Финляндии. Появились некоторые изменения, вопросы, которые раньше не вставали, но я всегда смотрю немного вперед. Всегда экономка как американские горки, вверх-вниз, всегда есть разные времена, но нужно оставаться человеком, действовать единой командой и не опускать руки.



С изменениями в бизнесе за последнее время, конечно, столкнулись. Раньше многие россияне владели недвижимостью в Финляндии. Сейчас же многим стало сложнее оплачивать свои расходы. Нужно оплатить коммуналку — из России это сделать не получится. У кого-то есть дом или квартира, и теперь приехать туда проблематично, нужна какая-то дополнительная уважительная причина. У меня проблемы с выездом не появились, но у друзей, знакомых, клиентов — да.

