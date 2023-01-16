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    Суд арестовал студента из Туниса, которому вменяют изнасилование у «Грота»

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    Петроградский районный суд 16 января удовлетворил просьбу следствия о заключении под стражу на два месяца Гмари Фахри. Он обвиняется по уголовным статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

    Заседание проходило в закрытом режиме, отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчина арестован до 14 марта.

    Речь идет нападении на 52-летнюю женщину в Александровском парке в ночь с 13 на 14 января. По данным следствия, 24-летний гражданин Туниса избил ее, после чего изнасиловал и совершил действия сексуального характера. «Фонтанка» писала, что все произошло у кафе, расположенного в парке у дома 3г. Задержали фигуранта около десяти вечера в субботу.

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