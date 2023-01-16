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    Водитель каршеринга поймал встречный Mercedes в Пушкине и уехал в больницу

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    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Серьезное ДТП с участием каршеринга произошло утром 16 января в Пушкинском районе Петербурга. В лобовом столкновении двух легковых пострадал один из водителей.

    Авария случилась в 11:30 у дома 30 по Удаловской улице в Пушкине, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По предварительным данным, 23-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся там с автомобилем Mercedes под управлением 32-летнего водителя.

    В результате водитель «Поло» получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. По факту произошедшего ведется проверка, полиция устанавливает все обстоятельства аварии.

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