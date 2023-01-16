Верховный суд России признал движение МКУ* террористической организацией

Международное движение МКУ* («Маньяки: культ убийств») признано в России террористической организацией. Об этом со ссылкой на решение Верховного суда сообщает 16 января ТАСС.

По данным прокуратуры, движение зародилось на Украине, основой стала нацистская идеология о «расово чистом государстве». По мнению надзорного ведомства, МКУ продвигает в Интернете идеи насилия и убийств, что привело к росту социальной напряженности и атмосферы страха.

Прошлой весной ФСБ провела десятки обысков в разных регионах России. В итоге задержаны были порядка 60 сторонников МКУ.

