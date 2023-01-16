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    Верховный суд России признал движение МКУ* террористической организацией

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    Международное движение МКУ* («Маньяки: культ убийств») признано в России террористической организацией. Об этом со ссылкой на решение Верховного суда сообщает 16 января ТАСС.

    По данным прокуратуры, движение зародилось на Украине, основой стала нацистская идеология о «расово чистом государстве». По мнению надзорного ведомства, МКУ продвигает в Интернете идеи насилия и убийств, что привело к росту социальной напряженности и атмосферы страха.

    Прошлой весной ФСБ провела десятки обысков в разных регионах России. В итоге задержаны были порядка 60 сторонников МКУ.

    *Террористическая организация, запрещенная в России.

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