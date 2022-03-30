FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: -1
86.28р96.01р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

ФСБ задержала 60 сторонников украинской неонацистской группировки МКУ в России

6
Печать

ФСБ России задержала 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки МКУ в 23 регионах страны. Об этом 30 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.

Как отмечают в силовом ведомстве, в местах проживания участников изъяли оружие и боеприпасы, разрешительных документов на них не обнаружили.

Кроме того, правоохранители забрали с собой средства связи — на них нашли переписку с создателем МКУ Егором Красновым, а также фотографии и видеозаписи, инструктирующие о том, как проводить «акции прямого действия» и привлекать новых сторонников.

По данным ФСБ, группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения. Сообщалось, что в 2020 году он призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории РФ.

Издание «АиФ» сообщало, что МКУ — созданная в 2018 году на Украине организация неонацистского толка под названием «Маньяки. Культ убийц». Их идеология построена на стремлении убивать лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и лиц неславянской внешности.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

274565967
Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом!
X-кот
Маньяки? культ убийц? т.е. они действительно считают зрителей скрепТВ за стадо? или это их уровень и они уверены в своем электорате, что и он такой? Или он и правда такой? Остановите Землю..
Kit.
"Добрый вечер, доктор Ватсон! Что за маскарад! Итальянский падре с рыжими английскими усами! Это что-то новое!"
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний