ФСБ задержала 60 сторонников украинской неонацистской группировки МКУ в России

ФСБ России задержала 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки МКУ в 23 регионах страны. Об этом 30 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.



Как отмечают в силовом ведомстве, в местах проживания участников изъяли оружие и боеприпасы, разрешительных документов на них не обнаружили.



Кроме того, правоохранители забрали с собой средства связи — на них нашли переписку с создателем МКУ Егором Красновым, а также фотографии и видеозаписи, инструктирующие о том, как проводить «акции прямого действия» и привлекать новых сторонников.

