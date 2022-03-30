ФСБ задержала 60 сторонников украинской неонацистской группировки МКУ в России

ФСБ России задержала 60 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки МКУ в 23 регионах страны. Об этом 30 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности.
Как отмечают в силовом ведомстве, в местах проживания участников изъяли оружие и боеприпасы, разрешительных документов на них не обнаружили.
Кроме того, правоохранители забрали с собой средства связи — на них нашли переписку с создателем МКУ Егором Красновым, а также фотографии и видеозаписи, инструктирующие о том, как проводить «акции прямого действия» и привлекать новых сторонников.
По данным ФСБ, группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения. Сообщалось, что в 2020 году он призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории РФ.
Издание «АиФ» сообщало, что МКУ — созданная в 2018 году на Украине организация неонацистского толка под названием «Маньяки. Культ убийц». Их идеология построена на стремлении убивать лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и лиц неславянской внешности.