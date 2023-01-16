    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    4 м/с, южн

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd67.57eur73.11

    Хорватия начала делать шенгенские визы россиянам

    5139
    6 комментариев

    Граждане России теперь могут подавать на шенгенские визы Хорватии. Визовые центры начали приём документов, сообщает 16 января ТАСС.

    На сайте визового центра VFS Global говорится, для получения визы россиянам надо заполнить анкету онлайн на сайте МИД Хорватии, распечатать её и подписать. Записаться на подачу и явиться с паспортом и подтверждающими цель поездки документами. На месте попросят предоставить биометрические данные.

    Республика Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года. В декабре 2022 года вхождение Хорватии в Шенгенскую зону поддержали депутаты Европарламента. При этом Румынии и Болгарии отказали.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ХорватияВиза
    ЛАЙК8
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 6

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    6
    close