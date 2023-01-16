Хорватия начала делать шенгенские визы россиянам

Граждане России теперь могут подавать на шенгенские визы Хорватии. Визовые центры начали приём документов, сообщает 16 января ТАСС.

На сайте визового центра VFS Global говорится, для получения визы россиянам надо заполнить анкету онлайн на сайте МИД Хорватии, распечатать её и подписать. Записаться на подачу и явиться с паспортом и подтверждающими цель поездки документами. На месте попросят предоставить биометрические данные.

Республика Хорватия присоединилась к Шенгенской зоне с 1 января 2023 года. В декабре 2022 года вхождение Хорватии в Шенгенскую зону поддержали депутаты Европарламента. При этом Румынии и Болгарии отказали.