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    Хорватия присоединяется к Шенгену, а Румынии и Болгарии отказали

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    1 комментарий

    Совет Евросоюза по внутренним делам и юстиции согласовал присоединение Хорватии к Шенгену с 1 января 2023 г. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр республики Андрей Пленкович, пишет ТАСС.

    Ранее вхождение Хорватии в Шенгенскую зону поддержали депутаты Европарламента. За вступление проголосовали 534 депутата, против оказались 53 человека.

    Заявки Болгарии и Румынии Совет отклонил, поскольку двое из 27 министров стран Евросоюза, а именно министры Австрии и Нидерландов, выступили против. Канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что необходимо привести в порядок вопросы безопасности, связанные с нелегальной миграцией.

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    Комментарии 1

    твой отэц ля08 Дек 2022 в 17:18
    а юкрейн?!
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