Хорватия присоединяется к Шенгену, а Румынии и Болгарии отказали

Совет Евросоюза по внутренним делам и юстиции согласовал присоединение Хорватии к Шенгену с 1 января 2023 г. Об этом 7 декабря сообщил премьер-министр республики Андрей Пленкович, пишет ТАСС.



Ранее вхождение Хорватии в Шенгенскую зону поддержали депутаты Европарламента. За вступление проголосовали 534 депутата, против оказались 53 человека.



Заявки Болгарии и Румынии Совет отклонил, поскольку двое из 27 министров стран Евросоюза, а именно министры Австрии и Нидерландов, выступили против. Канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что необходимо привести в порядок вопросы безопасности, связанные с нелегальной миграцией.

