Начались продажи апартаментов на побережье Финского залива

В новой очереди е.квартала «Мир внутри», который возводит компания e.Development в Курортном районе Петербурга, на побережье Финского залива, уже начались продажи. В новых двух корпусах девелопер предлагает своим клиентам в общей сложности 254 апартамента. Стоимость — от 8,7 млн рублей.



Новые корпуса стали частью популярного квартала на берегу Финского залива, который архитектурно и стилистически созвучен с уже построенными соседними домами. Здесь доступны и курортный стиль жизни, и городской уровень сервиса.



Выдача ключей запланирована на четвертый квартал 2024 года. Апартаменты предоставляются с отделкой «под ключ» по одному из трех вариантов дизайна на выбор.



Квартал «Мир внутри» создан для комфортного проживания за городом. Жители первых домов уже пользуются развитой инфраструктурой: досуговым центром для работы, общения и творчества, просторными дворами со спортивными и детскими площадками, рестораном с открытой террасой и кафе с пекарней и магазином полезных продуктов.



Также сейчас компания e. Development возводит клубный дом «Точка отсчета» на Рублево-Успенском шоссе Москвы и городской квартал «e.волюция» на Московском проспекте Петербурга.



Ознакомиться с планировочными решениями можно на сайте проекта mir-vnutri.ru, в офисе компании на 17-ой линии В.О., 22 (БЦ «Сенатор»), а также по телефону +7 (812) 711–11–11.



e.квартал «Мир Внутри», застройщик ООО СЗ СПБ ПРИМОРСКОЕ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф

е.квартал «ТОЧКА.ОТСЧЕТА», застройщик ООО СЗ СТМ ДЕВЕЛОПМЕНТ, проектная декларация на сайте наш.дом.рф



ЖК «е.волюция», застройщик ООО СЗ СТРУКТУРА-2, проектная декларация на сайте наш.дом.рф