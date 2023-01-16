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    «Гатчинского Мэнсона» Бовта освободили от колонии и отправили к санитарам

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    Гатчинский суд освободил от уголовной ответственности православного монархиста Андрея Бовта, обвинявшегося в производстве оружия и неоднократном надругательстве над дочерью. Как сообщает 16 января 47news, подсудимый был отправлен на принудительное лечение.

    Минувшим летом 49-летний Бовт сбежал из Гатчинского суда, отпросившись в туалет у санитаров. Беглеца искали полторы недели и в конце концов сняли с грузовика на 637-м км автодороги «Россия». По оперативным данным, беглец сперва прятался в валдайских лесах, а после решил вернуться на родину автостопом.

    В дом многодетной семьи Бовта в деревне Химози силовики пришли в конце 2019 года. В ходе обысков были изъяты автоматы Калашникова, пулемет, автоматы «Кедр», пистолеты Макарова и ТТ, а также множество патронов. Во время опросов выяснилось, что глава семьи практиковал сексуальное насилие над дочкой. В течение семи лет он водил ее в свою комнату якобы на массаж. Супруга Бовта о происходящем знала, но не обращалась в полицию, поскольку муж, с ее слов, обещал «отрезать ей язык и расстрелять и таким образом спасти её душу». Девочке он якобы грозил тем же.

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