«Гатчинского Мэнсона» Бовта освободили от колонии и отправили к санитарам

Гатчинский суд освободил от уголовной ответственности православного монархиста Андрея Бовта, обвинявшегося в производстве оружия и неоднократном надругательстве над дочерью. Как сообщает 16 января 47news, подсудимый был отправлен на принудительное лечение.



Минувшим летом 49-летний Бовт сбежал из Гатчинского суда, отпросившись в туалет у санитаров. Беглеца искали полторы недели и в конце концов сняли с грузовика на 637-м км автодороги «Россия». По оперативным данным, беглец сперва прятался в валдайских лесах, а после решил вернуться на родину автостопом.