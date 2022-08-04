«Гатчинского Мэнсона» Бовта задержали после пряток в валдайских лесах. Его сняли с грузовика в Тосненском районе

Андрею Бовту инкриминируют уголовные статьи об изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста, а также иных действиях сексуального характера, статьи о незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ, незаконном изготовлении оружия и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По версии следствия, обвиняемый проявлял не совсем отцовские чувства по отношению к своей дочери — в частном доме в Химози он якобы насиловал девочку с 6 до 13 лет.



Супруга Бовта, как писали 47news, о происходящем знала, но не обращалась в полицию, поскольку муж, с ее слов, обещал «отрезать ей язык и расстрелять, и таким образом спасти её душу». Девочке он якобы грозил тем же.



Кроме того, не позднее 2019-го он, предположительно, купил боеприпасы и несколько единиц огнестрельного оружия, конструкции которого менял под себя.



Вдобавок было установлено, что мужчина являлся родным отцом семи несовершеннолетних, однако у них не обнаружили ни свидетельств о рождении, ни регистрации. В школу дети не ходили, как никогда не обращались с родителем и за медицинской помощью. Обвиняемый, как полагает следствие, запрещал им покидать жилище и систематически избивал ребят.



Во время обыска силовики нашли в доме тренировочные площадки, залежи оружия и жилеты с аббревиатурой ФСБ. Сам Бовт заявлял о своей связи с ГРУ. До этого о семье со странностями полицейским рассказала местная жительница.