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    «Гатчинского Мэнсона» Бовта задержали после пряток в валдайских лесах. Его сняли с грузовика в Тосненском районе

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    Андрей Бовт, сбежавший из Гатчинского суда, задержан полицией 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его искали оперативники угрозыска и кинологи с собаками, а схватили сотрудники ДПС.

    Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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    «В результате разыскных мероприятий сыщиками была получена оперативная информация о том, что разыскиваемый прячется в валдайских лесах и собирается вернуться в Петербург автостопом. Была получена информация о конкретном автомобиле, большегрузе марки «Мерседес», на котором в качестве попутчика едет разыскиваемый», — рассказали в главке полиции.

    Информация была передана дорожной полиции Тосненского района. В результате в четверг вечером на 637-м км автодороги «Россия» наряд ДПС остановил грузовик и задержал пассажира. Им действительно оказался Бовт.

    27 июля Андрей Бовт сбежал из Гатчинского горсуда, отпросившись у санитаров в туалет.

    Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Андрею Бовту инкриминируют уголовные статьи об изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста, а также иных действиях сексуального характера, статьи о незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ, незаконном изготовлении оружия и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. По версии следствия, обвиняемый проявлял не совсем отцовские чувства по отношению к своей дочери — в частном доме в Химози он якобы насиловал девочку с 6 до 13 лет.

    Супруга Бовта, как писали 47news, о происходящем знала, но не обращалась в полицию, поскольку муж, с ее слов, обещал «отрезать ей язык и расстрелять, и таким образом спасти её душу». Девочке он якобы грозил тем же.

    Кроме того, не позднее 2019-го он, предположительно, купил боеприпасы и несколько единиц огнестрельного оружия, конструкции которого менял под себя.

    Вдобавок было установлено, что мужчина являлся родным отцом семи несовершеннолетних, однако у них не обнаружили ни свидетельств о рождении, ни регистрации. В школу дети не ходили, как никогда не обращались с родителем и за медицинской помощью. Обвиняемый, как полагает следствие, запрещал им покидать жилище и систематически избивал ребят.

    Во время обыска силовики нашли в доме тренировочные площадки, залежи оружия и жилеты с аббревиатурой ФСБ. Сам Бовт заявлял о своей связи с ГРУ. До этого о семье со странностями полицейским рассказала местная жительница.

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