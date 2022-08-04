«Гатчинского Мэнсона» Бовта задержали после пряток в валдайских лесах. Его сняли с грузовика в Тосненском районе

Андрей Бовт, сбежавший из Гатчинского суда, задержан полицией 4 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его искали оперативники угрозыска и кинологи с собаками, а схватили сотрудники ДПС.
«В результате разыскных мероприятий сыщиками была получена оперативная информация о том, что разыскиваемый прячется в валдайских лесах и собирается вернуться в Петербург автостопом. Была получена информация о конкретном автомобиле, большегрузе марки «Мерседес», на котором в качестве попутчика едет разыскиваемый», — рассказали в главке полиции.
Информация была передана дорожной полиции Тосненского района. В результате в четверг вечером на 637-м км автодороги «Россия» наряд ДПС остановил грузовик и задержал пассажира. Им действительно оказался Бовт.
27 июля Андрей Бовт сбежал из Гатчинского горсуда, отпросившись у санитаров в туалет.