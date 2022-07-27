Отпросился в туалет. Андрей Бовт сбежал из суда в Гатчине

Обвиняемый в изнасиловании и незаконном хранении оружия Андрей Бовт сбежал из здания суда в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 27 июля стало известно 47news.



По данным издания, в среду Бовта привезли на заседание Гатчинского горсуда, которое было назначено на 11:30. В здании он находился в сопровождении двух санитаров. Мужчина отпросился в туалет и сбежал. Его поисками занимаются сотрудники ОМВД Гатчинского района и дорожной полиции.



«Фонтанка» писала, что согласно заключению медиков, проведших комплексную судебную экспертизу, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, из-за чего он, в частности, не мог осознавать опасность своих действий при совершении преступлений.

