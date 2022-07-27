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    Отпросился в туалет. Андрей Бовт сбежал из суда в Гатчине

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    Обвиняемый в изнасиловании и незаконном хранении оружия Андрей Бовт сбежал из здания суда в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 27 июля стало известно 47news.

    По данным издания, в среду Бовта привезли на заседание Гатчинского горсуда, которое было назначено на 11:30. В здании он находился в сопровождении двух санитаров. Мужчина отпросился в туалет и сбежал. Его поисками занимаются сотрудники ОМВД Гатчинского района и дорожной полиции.

    «Фонтанка» писала, что согласно заключению медиков, проведших комплексную судебную экспертизу, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, из-за чего он, в частности, не мог осознавать опасность своих действий при совершении преступлений.

    Расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя деревни Химози Андрея Бовта завершили 13 сентября. Ему инкриминируют уголовные статьи об изнасиловании девочки, не достигшей 14-летнего возраста, а также иных действиях сексуального характера, статьи о незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатых веществ, незаконном изготовлении оружия и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

    По версии следствия, обвиняемый проявлял не совсем отцовские чувства по отношению к своей дочери — в частном доме в Химози он якобы насиловал девочку с 6 до 13 лет.

    Супруга Бовта, как писал 47news, о происходящем знала, но не обращалась в полицию, поскольку муж, с ее слов, обещал «отрезать ей язык и расстрелять и таким образом спасти её душу». Девочке он якобы грозил тем же.

    Кроме того, не позднее 2019-го он, предположительно, купил боеприпасы и несколько единиц огнестрельного оружия, конструкции которого менял под себя.

    Вдобавок было установлено, что мужчина являлся родным отцом семи несовершеннолетних, однако у них не обнаружили ни свидетельств о рождении, ни регистрации. В школу дети не ходили, как никогда не обращались с родителем и за медицинской помощью. Обвиняемый, как полагает следствие, запрещал им покидать жилище и систематически избивал ребят.

    Во время обыска силовики нашли в доме тренировочные площадки, залежи оружия и жилеты с аббревиатурой ФСБ. Сам Бовт заявлял о своей связи с ГРУ. До этого о семье со странностями полицейским рассказала местная жительница.

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