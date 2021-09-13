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В Ленобласти завершили расследование дела в отношении главы семейства Бовтов. У мужчины нашли психическое расстройство

Главу семейства Бовтов из Химози хотят отправить на принудительное лечение

Расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя деревни Химози Андрея Бовта завершили 13 сентября. Мужчине инкриминируют ряд статей УК РФ.

Согласно заключению медиков, проведших комплексную судебную экспертизу, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, из-за чего он не мог осознавать опасность своих действий. Об этом сообщили «Фонтанке» в Следственном комитете по Ленинградской области.

По версии следствия, обвиняемый проявлял не совсем отцовские чувства по отношению к своей дочери — в частном доме в Химози он якобы насиловал девочку с 6 до 13 лет. Кроме того, не позднее 2019-го он предположительно купил боеприпасы и несколько единиц огнестрельного оружия, конструкции которого менял под себя.

Вдобавок было установлено, что мужчина являлся родным отцом семи несовершеннолетних, однако у них не обнаружили ни свидетельств о рождении, ни регистрации. В школу дети не ходили, как никогда и не обращались с родителем за медицинской помощью. Обвиняемый, как полагает следствие, запрещал им покидать жилище и систематически избивал ребят.

«После вручения указанному лицу постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера уголовное дело планируется к направлению в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу», — добавили в прокуратуре Ленинградской области.

СК РФ

В конце 2019-го «Фонтанка» писала, что Андрей Бовт сменил статус с подозреваемого на обвиняемого. На одном из допросов следователи услышали частичное признание.

Во время обыска силовики нашли в доме тренировочные площадки, залежи оружия и жилеты с аббревиатурой ФСБ. Сам Бовт заявлял о своей связи с ГРУ. До этого о семье со странностями полицейским рассказала местная жительница.

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Комментарии (3)

azul
Если же жена во всем этом поддерживала мужа, то она тоже должна или за решетку, или в психушку поехать.
azul
Вот просто психический и не осознавал опасности действий?
Простите, а как же этот неосознающий ходил в церковь, фонды там основывал, где-то брал нехилые деньги на прокорм десятерых человек, и на покупку опять же нежилого арсенала? И как нефиг делать нашёл - где этот арсенал купить? И стрельбища с пыточными обустроить тоже осознавал как?
И что - подлечат и выпустят? Он же не убил никого, не маньяк, всего одного ребёнка насиловал, не осознавая, понимаешь, действий.
А жена тоже больна на голову? У детей там психика искорёжена содержанием в тюрьме с рождения, но жена-то взрослый человек, что вот вообще никак не сдать было благоверного санитарам?
hal9000
Хм..а у кого он покупал боеприпасы?
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