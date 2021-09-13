Расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя деревни Химози Андрея Бовта завершили 13 сентября. Мужчине инкриминируют ряд статей УК РФ.

Согласно заключению медиков, проведших комплексную судебную экспертизу, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, из-за чего он не мог осознавать опасность своих действий. Об этом сообщили «Фонтанке» в Следственном комитете по Ленинградской области. По версии следствия, обвиняемый проявлял не совсем отцовские чувства по отношению к своей дочери — в частном доме в Химози он якобы насиловал девочку с 6 до 13 лет. Кроме того, не позднее 2019-го он предположительно купил боеприпасы и несколько единиц огнестрельного оружия, конструкции которого менял под себя.

Вдобавок было установлено, что мужчина являлся родным отцом семи несовершеннолетних, однако у них не обнаружили ни свидетельств о рождении, ни регистрации. В школу дети не ходили, как никогда и не обращались с родителем за медицинской помощью. Обвиняемый, как полагает следствие, запрещал им покидать жилище и систематически избивал ребят. «После вручения указанному лицу постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера уголовное дело планируется к направлению в Гатчинский городской суд для рассмотрения по существу», — добавили в прокуратуре Ленинградской области.

СК РФ