Кремль высказался о конфликте между Минобороны и руководством ЧВК «Вагнер»

О конфликте Минобороны и ЧВК «Вагнер» начали говорить после их заявлений по Соледару Фото: Артем Устюжанин / MSK1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 16 января 2023 года.

Мобилизованным предпринимателям разрешили не предоставлять отчетность Предпринимателей, призванных по мобилизации, освободили от необходимости предоставлять обязательную статистическую отчетность. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Это поможет предпринимателям избежать штрафов. Правительство также постановило, что участие мобилизованных, контрактников и добровольцев в спецоперации будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере.



«Вкусно — и точка» регистрирует бренд в Казахстане Компания «Система ПБО», которая управляет открывшейся вместо ушедшего McDonald’s сетью «Вкусно — и точка» в России, подала заявку на регистрацию бренда в Казахстане. При этом в компании подчеркивают, что планов выйти на рынок Казахстана пока нет, как и договоренностей с руководством компании, которая управляла бизнесом McDonald’s в Казахстане. McDonald’s приостановил работу в Казахстане в ноябре прошлого года из-за ограничений «в местных поставках». Bloomberg писал, что из-за нарушения цепочек поставок местные рестораны не могут закупать мясо из России.

Кремль прокомментировал обрушение дома в Днепре... В Кремле впервые прокомментировали события в Днепре, где 14 января, в субботу, был частично разрушен девятиэтажный жилой дом. Ранее официальные источники Украины сообщали, что дом разрушен в результате прилета, погибли 40 человек, пострадали более 70. Вопрос о произошедшем 16 января журналисты задали пресс-секретарю Владимира Путина Дмитрию Пескову.

— Российские Вооруженные силы не наносят ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по военным целям — очевидным или замаскированным, — цитирует Пескова ТАСС. — Вы сами видели заключения некоторых представителей [украинской] стороны, где говорилось о том, что эта трагедия стала следствием действия контрракет противовоздушной обороны.



Ранее идею о том, что причиной разрушения дома стала работа ПВО, высказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Позже ВСУ это заявление опровергли. ...и информацию о конфликте Минобороны и ЧВК «Вагнер» Отвечая на вопросы журналистов, Песков также прокомментировал конфликт между основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и министерством. По словам Пескова, этот конфликт существует лишь в инфополе. — Все делают общее дело. Все воюют за Родину, — сказал представитель Кремля. Ранее Евгений Пригожин заявил, что у бойцов военной компании пытаются «украсть победу», в то время как Минобороны РФ сообщало о блокировании Соледара десантниками. Позже министерство дало комментарий, что наступательные действия осуществлялись разнородной группировкой российских войск и сил по единому замыслу и плану, в том числе ЧВК «Вагнер».

В учебных центрах для мобилизованных оборудуют гауптвахты Помещения для содержания задержанных военнослужащих оборудуют в учебных центрах Центрального военного округа, который расположен на территории трех федеральных округов — Приволжского, Сибирского и Уральского. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности командующего округом Александр Линьков. — Настоящим сообщаю, что командирам воинских частей — формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих, даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности, — цитирует ТАСС ответ Линькова на соответствующий запрос депутата Госдумы Максима Иванова.