В Индии опубликовали возможное видео катастрофы в Непале. Трансляцию вёл пассажир самолёта

Пассажир успел снять авиакатастрофу за мгновения до смерти. Индийский журналист, опубликовавший видео 15 января, пишет, что это разбившийся в Непале рейс Yeti Airlines.
Индийский канал TV9 сообщает, что один из пассажиров незадолго до крушения стримил в соцсети. На кадрах молодой человек показывает вид из иллюминатора, когда самолёт заходил на посадку. На последних секундах – стена пламени.
NDTV уточняет, что видео также опубликовано на неподтвержденной странице в соцсети одного из молодых людей. которые есть в списке погибших.
Бывший член парламента Непала Абхишек Пратап Шах, приславший изданию запись, заверил, что его знакомый получил её от полиции.
Рейс Yeti Airlines, летевший из столицы Катманду в курортный город Покхара, потерпел крушение в Непале утром 15 января. На борту находились 72 человека, выживших нет. В авиакомпании назвали имена четверых погибших россиян.