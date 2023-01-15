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    В Индии опубликовали возможное видео катастрофы в Непале. Трансляцию вёл пассажир самолёта

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    6 комментариев

    Пассажир успел снять авиакатастрофу за мгновения до смерти. Индийский журналист, опубликовавший видео 15 января, пишет, что это разбившийся в Непале рейс Yeti Airlines.

    Индийский канал TV9 сообщает, что один из пассажиров незадолго до крушения стримил в соцсети. На кадрах молодой человек показывает вид из иллюминатора, когда самолёт заходил на посадку. На последних секундах – стена пламени.

    NDTV уточняет, что видео также опубликовано на неподтвержденной странице в соцсети одного из молодых людей. которые есть в списке погибших.

    Бывший член парламента Непала Абхишек Пратап Шах, приславший изданию запись, заверил, что его знакомый получил её от полиции.

    Рейс Yeti Airlines, летевший из столицы Катманду в курортный город Покхара, потерпел крушение в Непале утром 15 января. На борту находились 72 человека, выживших нет. В авиакомпании назвали имена четверых погибших россиян.

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    VKuser27909215 Янв 2023 в 23:32
    Повторно: "Судя по случайно снятому видео падения, и информации на сайте авиационной безопасности (неофициальном), налицо ошибка пилотирования. Погода отличная. У него изначально был прямой заход на полосу 30. Почему-то запросил 12-ю, а это с проходом и разворотом. Причём, нужно выйти на 087 радиал POK VOR (который в старом аэропорте этого города, 2.5 км до полосы 12), а потом сделать правый доворот на 12-ю. Однако, судя по видео, самолёт идёт с избыточным для глиссады тангажом на кабрирование, потом резко валится на левое крыло и уходит в пикирование. Очевидно сваливание, основных возможных причин две - резкое падение тяги или потеря экипажем контроля за скоростями и высотой. Первая - отказ обоих двигателей (что вряд ли), или ошибка в выборе режимов газа и шага. Вторая - не смотрели на приборы, искали глазами полосу, пропустили высоту, потянули на себя, а скорости и тяги не хватило. Прямое тонкое крыло ATR такого не любит."
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