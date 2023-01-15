Украине решили поставить танки, а Путин оценил ход СВО: новости спецоперации за 15 января

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 15 января 2023 года.

— Всё развивается в рамках плана Министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы, — сказал Путин. — Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали.

Санкции Зеленского

Украинский президент ввел санкции против 198 артистов и журналистов из России, Украины и Белоруссии. Среди них — Дмитрий Губерниев, Яна Рудковская, Эвелина Бледанс и Юрий Лоза.

Санкции будут действовать 10 лет, они предполагают блокировку счетов, запрет на въезд на Украину, лишение украинских государственных наград, прекращение сотрудничества и другое.