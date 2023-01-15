В Петербурге после «взрывной» рассылки нашли мину. Теперь ищут «источник» сибирской язвы

Телефонные террористы «заложили» в Петербурге бомбы и вирус сибирской язвы. Проверка, ставшая рутиной, имела нетривиальный результат, стало известно «Фонтанке» 15 января.



Сообщения о минированиях накануне сыпались с шести утра и почти до семи часов вечера. Анонимы терроризировали различные организации с двух почтовых адресов. Взрывы прочили торговым центрам, объектам транспорта и власти — всего под двести адресов.



«Вишенкой» стал звонок, поступивший в полицию Красного Села. Мужской голос предупреждал, что под некоторыми мостами «заложен» вирус сибирской язвы.

