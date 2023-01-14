Из ТРК «Июнь» эвакуируют посетителей. В комплексе уверяют, что это не страшно

читатель «Фонтанки»
Посетителей ТРК «Июнь» на Индустриальном проспекте просят покинуть комплекс. Об эвакуации вечером 14 января «Фонтанке» рассказал читатель.
Очевидец прислал ролик, снятый на парковке ТРК. «Внимание! Срочная эвакуация! Администрация просит всех покинуть здание торгового центра», — звучит объявление. На фоне слышен шум, в какой-то момент можно различить женский крик.
Представитель ТРК подтвердил, что в комплексе действительно идет эвакуация. В чем причина — пока неясно, но это не из ряда вон выходящий случай, добавил наш собеседник.
По данным «Фонтанки», эвакуацию проводят из-за сообщения о минировании.