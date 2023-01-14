    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    4 м/с, южн

    756мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.57eur73.11

    Из ТРК «Июнь» эвакуируют посетителей. В комплексе уверяют, что это не страшно

    3266
    4 комментария

    читатель «Фонтанки»

    Посетителей ТРК «Июнь» на Индустриальном проспекте просят покинуть комплекс. Об эвакуации вечером 14 января «Фонтанке» рассказал читатель.

    Очевидец прислал ролик, снятый на парковке ТРК. «Внимание! Срочная эвакуация! Администрация просит всех покинуть здание торгового центра», — звучит объявление. На фоне слышен шум, в какой-то момент можно различить женский крик.

    Представитель ТРК подтвердил, что в комплексе действительно идет эвакуация. В чем причина — пока неясно, но это не из ряда вон выходящий случай, добавил наш собеседник.

    По данным «Фонтанки», эвакуацию проводят из-за сообщения о минировании.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close