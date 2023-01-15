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    «Необходимость капремонта есть». В ЖКС рассказали, что будут делать с домом на бульваре Красных Зорь, где с крыши посыпались кирпичи

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    Специалисты демонтируют аварийную кладку стены надстройки лифтовой шахты в доме на бульваре Красных Зорь. Утром 15 января ее часть оказалась на асфальте.

    Как рассказали «Фонтанке» в ЖКС №2 Невского района, пострадавших в результате инцидента нет. Там уточнили, что в 2022 году экспертиза установила необходимость капитального ремонта, однако такие работы не входят в зону ответственности управляющей компании, и результаты были направлены в ответственные органы власти.

    В УК говорят, что провели ряд противоаварийных мероприятий для безопасности жителей: установили защитную сетку и дополнительный козырек на входе в подъезд.

    «В ближайшие дни будет проведено повторное обследование кладки стены шахты. После — демонтаж аварийной кладки стены и дополнительные меры по защите от атмосферных осадков. Также будут усилены меры безопасности до проведения работ по восстановлению кладки фондом капремонта», — сообщили в ЖКС.

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