«Необходимость капремонта есть». В ЖКС рассказали, что будут делать с домом на бульваре Красных Зорь, где с крыши посыпались кирпичи

Как рассказали «Фонтанке» в ЖКС №2 Невского района, пострадавших в результате инцидента нет. Там уточнили, что в 2022 году экспертиза установила необходимость капитального ремонта, однако такие работы не входят в зону ответственности управляющей компании, и результаты были направлены в ответственные органы власти.

Специалисты демонтируют аварийную кладку стены надстройки лифтовой шахты в доме на бульваре Красных Зорь. Утром 15 января ее часть оказалась на асфальте.

В УК говорят, что провели ряд противоаварийных мероприятий для безопасности жителей: установили защитную сетку и дополнительный козырек на входе в подъезд.



«В ближайшие дни будет проведено повторное обследование кладки стены шахты. После — демонтаж аварийной кладки стены и дополнительные меры по защите от атмосферных осадков. Также будут усилены меры безопасности до проведения работ по восстановлению кладки фондом капремонта», — сообщили в ЖКС.

