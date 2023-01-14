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    «Сталкер» оставил молодого знакомого в крови на Гороховой

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    В молодого петербуржца вечером пятницы стреляли на Гороховой улице. Он указал на знакомого, у которого нашелся пистолет с надписью Stalker.

    О раненом мужчине в полицию сообщил прохожий, стало известно «Фонтанке» 14 января. У дома 36 прибывшие сотрудники нашли 20-летнего юношу с пулей в бедре. Его увезли на скорой в Мариинскую больницу в среднетяжелом состоянии.

    Через пару часов у собственной квартиры на улице Адмирала Трибуца полиции попался предполагаемый виновник. Он на год старше пострадавшего, но уже успел получить условный срок за серьезное избиение человека. Известно, что с пострадавшим подозреваемый был знаком, но не близко, а также у него изъяли пистолет.

    Пока «сталкер» получил протокол об употреблении запрещенного, но может стать фигурантом уголовного дела о хулиганстве.

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