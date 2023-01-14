Расставание и спиртное. Подростка увезли в реанимацию с Дунайского проспекта

Под окнами дома на Дунайском проспекте нашли подростка в тяжелом состоянии. В деле могут быть замешаны любовь и алкоголь.



Скорая забрала молодого человека прошлым вечером, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 января. Он попал в реанимацию детской городской больницы. Пострадавшему 17 лет, он воспитывается в полной семье, не состоящей на учетах.

По словам матери подростка, он недавно расстался с девушкой и пытался отвлечься с помощью спиртного. Судя по его странице в соцсети, он собирается стать спасателем.