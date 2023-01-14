    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, снег с дождем

    Ощущается как -2

    3 м/с, южн

    756мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd67.57eur73.11

    Расставание и спиртное. Подростка увезли в реанимацию с Дунайского проспекта

    2212
    4 комментария

    Под окнами дома на Дунайском проспекте нашли подростка в тяжелом состоянии. В деле могут быть замешаны любовь и алкоголь.

    Скорая забрала молодого человека прошлым вечером, как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 января. Он попал в реанимацию детской городской больницы. Пострадавшему 17 лет, он воспитывается в полной семье, не состоящей на учетах.

    По словам матери подростка, он недавно расстался с девушкой и пытался отвлечься с помощью спиртного. Судя по его странице в соцсети, он собирается стать спасателем.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Санкт-ПетербургПодростокПроисшествие
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close