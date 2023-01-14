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    Машина — всмятку, автобус — на бок. У Володарского моста произошло нешуточное столкновение

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    Жесткую аварию заметили очевидцы утром субботы у Володарского моста. Там упал на бок микроавтобус, а Lada буквально лишилась передней части.

    Снимки с места ДТП 14 января публикуют в соцсетях. «Двенадцатая завалила автобус «Мерседес-Бенц» на проспекте Обуховской обороны у Володарского моста», — пишут в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Автобус отлетел к пешеходному переходу.

    Аварию оформили без пострадавших, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. От медицинской помощи участники ДТП отказались.

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