В Молодёжном театре на Фонтанке на спектакте «Забыть Герострата» воспламенился светильник. Действие пришлось прервать

Там воспламенился светильник. Огонь удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

В Молодёжном театре на набережной реки Фонтанки произошло возгорание. Об этом 13 января сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

По словам очевидца, который находился на месте происшествия около 22:00, из театра никто не выходил. Вблизи строения чувствуется характерный запах — «как будто костёр жгли».



В самом театре добавили, что в момент возгорания шёл спектакль «Забыть Герострата!», его прервали. Зрителей эвакуировали.