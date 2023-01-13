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    В Молодёжном театре на Фонтанке на спектакте «Забыть Герострата» воспламенился светильник. Действие пришлось прервать

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    В Молодёжном театре на набережной реки Фонтанки произошло возгорание. Об этом 13 января сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

    Там воспламенился светильник. Огонь удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
    Фото: Ксения Потеева/«Фонтанка.ру»
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    По словам очевидца, который находился на месте происшествия около 22:00, из театра никто не выходил. Вблизи строения чувствуется характерный запах — «как будто костёр жгли».

    В самом театре добавили, что в момент возгорания шёл спектакль «Забыть Герострата!», его прервали. Зрителей эвакуировали.

    «Зрители нормально вышли из театра, одежда всем была выдана. Им обязательно будет компенсирован вечер — каким способом, театр сейчас думает. Возможно, будут возвращены деньги за билеты. Или, возможно, спектакль будет перенесён на другой день, и зрители смогут прийти по тем же билетам», — сказали там.

    В Telegram-канале городского МЧС уточнили, что сведения о пострадавших не поступали. Привлекалось пять единиц техники и 23 человека личного состава.

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