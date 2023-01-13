В Молодёжном театре на Фонтанке на спектакте «Забыть Герострата» воспламенился светильник. Действие пришлось прервать

В Молодёжном театре на набережной реки Фонтанки произошло возгорание. Об этом 13 января сообщает ГУ МЧС по Петербургу.
Там воспламенился светильник. Огонь удалось ликвидировать до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
По словам очевидца, который находился на месте происшествия около 22:00, из театра никто не выходил. Вблизи строения чувствуется характерный запах — «как будто костёр жгли».
В самом театре добавили, что в момент возгорания шёл спектакль «Забыть Герострата!», его прервали. Зрителей эвакуировали.
«Зрители нормально вышли из театра, одежда всем была выдана. Им обязательно будет компенсирован вечер — каким способом, театр сейчас думает. Возможно, будут возвращены деньги за билеты. Или, возможно, спектакль будет перенесён на другой день, и зрители смогут прийти по тем же билетам», — сказали там.
В Telegram-канале городского МЧС уточнили, что сведения о пострадавших не поступали. Привлекалось пять единиц техники и 23 человека личного состава.