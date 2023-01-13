У Гостиного двора сформировалась пробка. Там сломался светофор

Поломка светофоров второй раз за вечер осложнила движение автомобилистам. Несколько часов назад о коллапсе сообщали очевидцы с площади Восстания, теперь же речь идёт о дорожной обстановке у станции метро «Гостиный Двор».



Вереницы машин вечером 13 января снял на видео корреспондент «Фонтанки». По данным карт «Яндекса», сейчас на Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского проспекта сформировался затор.