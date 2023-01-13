У Гостиного двора сформировалась пробка. Там сломался светофор

Поломка светофоров второй раз за вечер осложнила движение автомобилистам. Несколько часов назад о коллапсе сообщали очевидцы с площади Восстания, теперь же речь идёт о дорожной обстановке у станции метро «Гостиный Двор».
Вереницы машин вечером 13 января снял на видео корреспондент «Фонтанки». По данным карт «Яндекса», сейчас на Садовой улице от улицы Ломоносова до Невского проспекта сформировался затор.
«Фонтанка.ру»
В пресс-службе СПб ГКУ ДОДД сообщили, что туда уже направилась бригада.
«Сейчас на месте ведутся работы. Одной из причин короткого замыкания может являться повышение температуры с большим количеством осадков», — добавили там.
В пресс-службе ДОДД уточнили, что, по данным на 20:57, работа светофорного объекта восстановлена.
О похожем случае на площади Восстания «Фонтанка» писала ранее. Там вышли из строя несколько светофоров. Их работа уже восстановлена.