Сломавшиеся светофоры устроили коллапс на площади Восстания

В центре Петербурга в пятницу, 13 января, стало крайне тесно еще до вечернего часа пик. Водителей и пассажиров заперли в пробке сломавшиеся светофоры.

На площади Восстания в пятом часу вечера вышли из строя светофоры со всех сторон, сообщает корреспондент «Фонтанки». По данным «Яндекс.Пробок», в плотном заторе встали сама площадь, Невский и Лиговский проспекты к ней, а также прилегающие к ним улицы, в частности Суворовский проспект, улицы Марата, Восстания и Жуковского, 2-я Советская улица. При этом на прилегающих улицах светофоры работают.