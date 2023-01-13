    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 0

    2 м/с, южн

    754мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd67.78eur72.79

    Сломавшиеся светофоры устроили коллапс на площади Восстания

    1815
    4 комментария

    «Фонтанка.ру»

    В центре Петербурга в пятницу, 13 января, стало крайне тесно еще до вечернего часа пик. Водителей и пассажиров заперли в пробке сломавшиеся светофоры.

    На площади Восстания в пятом часу вечера вышли из строя светофоры со всех сторон, сообщает корреспондент «Фонтанки». По данным «Яндекс.Пробок», в плотном заторе встали сама площадь, Невский и Лиговский проспекты к ней, а также прилегающие к ним улицы, в частности Суворовский проспект, улицы Марата, Восстания и Жуковского, 2-я Советская улица. При этом на прилегающих улицах светофоры работают.

    Фото: «Фонтанка.ру»
    Фото: «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    В пресс-службе СПб ГКУ ДОДД сообщили, что заявка о поломке светофоров на площади Восстания поступила в 16:21. На месте работает аварийная бригада. Светофоры пытаются запустить, но пока безуспешно. (Новость дополнена в 17:37.)

    Сейчас, по информации «Фонтанки», движение на площади регулируют три сотрудника ГИБДД. «Пропускают пока в основном Невский. Лиговку придерживают», — отмечают очевидцы.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПробкиПоломка светофора
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close