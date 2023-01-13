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    РУСАДА оправдало фигуристку Валиеву, но WADA оспорит это решение

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    Российская фигуристка Камила Валиева полностью оправдана по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится 13 января на официальном сайте организации.

    РУСАДА пришло к выводу, что вины спортсменки в том, что запрещённый препарат попал в ее организм, нет.

    Однако с таким решением не согласны во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). В связи с этим WADA планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

    При этом РУСАДА аннулировало результаты Валиевой на чемпионате России-2022. Золото переходит к Александре Трусовой.

    О положительном допинг-тесте Валиевой стало известно в феврале 2022-го, во время Олимпиады в Пекине. В ее анализах нашли триметазидин, при этом сама проба была взята в декабре на чемпионате России.

    В результате под угрозой оказалась золотая медаль в командном турнире, где Валиева принимала участие в составе российской команды, а в личных соревнованиях она провалилась, заняв лишь четвертое место, хотя изначально ехала на соревнования фаворитом.

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