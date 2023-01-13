РУСАДА оправдало фигуристку Валиеву, но WADA оспорит это решение

Российская фигуристка Камила Валиева полностью оправдана по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится 13 января на официальном сайте организации.
РУСАДА пришло к выводу, что вины спортсменки в том, что запрещённый препарат попал в ее организм, нет.
Однако с таким решением не согласны во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). В связи с этим WADA планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
При этом РУСАДА аннулировало результаты Валиевой на чемпионате России-2022. Золото переходит к Александре Трусовой.
О положительном допинг-тесте Валиевой стало известно в феврале 2022-го, во время Олимпиады в Пекине. В ее анализах нашли триметазидин, при этом сама проба была взята в декабре на чемпионате России.
В результате под угрозой оказалась золотая медаль в командном турнире, где Валиева принимала участие в составе российской команды, а в личных соревнованиях она провалилась, заняв лишь четвертое место, хотя изначально ехала на соревнования фаворитом.