РУСАДА оправдало фигуристку Валиеву, но WADA оспорит это решение

Российская фигуристка Камила Валиева полностью оправдана по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом говорится 13 января на официальном сайте организации.



РУСАДА пришло к выводу, что вины спортсменки в том, что запрещённый препарат попал в ее организм, нет.



Однако с таким решением не согласны во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA). В связи с этим WADA планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.



При этом РУСАДА аннулировало результаты Валиевой на чемпионате России-2022. Золото переходит к Александре Трусовой.

