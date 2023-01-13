Суд в Петербурге отправил под стражу подозреваемого в ограблении. Он сказал, что не гнался за наживой

Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в ограблении, которое произошло в Петроградском районе города вечером в Рождество. Об этом 13 января сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Предварительно известно, что 7 января около 21:45 злоумышленники забрали дорогой телефон у женщины-курьера, которая принесла его в квартиру на Гатчинской улице. Её личный мобильный тоже отобрали, после чего пострадавшую заперли в квартире. Сами неизвестные скрылись.
Подозреваемого задержали накануне, 12 января. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье об убийстве. Вдобавок к этому в отношении него возбуждено дело за пьяную езду.
В суде мужчина отрицал, что гнался за наживой, и заявил, что избираемая мера необоснована. Под стражей он пробудет до 8 марта текущего года.
Ту же меру пресечения чуть позже избрали и его предполагаемому сообщнику. О втором фигуранте известно, что раньше у него были проблемы с законом на территории Беларуси. С арестом он тоже был не согласен.
«Фонтанка» писала, что от ограбления на Гатчинской пострадала 50-летняя петербурженка. Она рассказала полиции, что привезла по адресу заказ — дорогой мобильный телефон. Там её встретили двое мужчин, которые и оставили без техники, а после заперли в квартире. Силовики поговорили и с хозяином жилья: он уверял, что квартиру на сутки сдал неизвестному.