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    Суд в Петербурге отправил под стражу подозреваемого в ограблении. Он сказал, что не гнался за наживой

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    2 комментария

    Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в ограблении, которое произошло в Петроградском районе города вечером в Рождество. Об этом 13 января сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Предварительно известно, что 7 января около 21:45 злоумышленники забрали дорогой телефон у женщины-курьера, которая принесла его в квартиру на Гатчинской улице. Её личный мобильный тоже отобрали, после чего пострадавшую заперли в квартире. Сами неизвестные скрылись.

    Подозреваемого задержали накануне, 12 января. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье об убийстве. Вдобавок к этому в отношении него возбуждено дело за пьяную езду.

    В суде мужчина отрицал, что гнался за наживой, и заявил, что избираемая мера необоснована. Под стражей он пробудет до 8 марта текущего года.

    Ту же меру пресечения чуть позже избрали и его предполагаемому сообщнику. О втором фигуранте известно, что раньше у него были проблемы с законом на территории Беларуси. С арестом он тоже был не согласен.

    «Фонтанка» писала, что от ограбления на Гатчинской пострадала 50-летняя петербурженка. Она рассказала полиции, что привезла по адресу заказ — дорогой мобильный телефон. Там её встретили двое мужчин, которые и оставили без техники, а после заперли в квартире. Силовики поговорили и с хозяином жилья: он уверял, что квартиру на сутки сдал неизвестному.

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    Комментарии 2

    Kostyn13 Янв 2023 в 19:32
    Сейчас я вам расскажу глобальную историю, которую я вынашиваю много лет. Самое важное, что должен понять приехавший на вызов полицейский, это кто перед ним стоит, хулиган или злодей! Это принципиально важно. Хулиган никогда не прибегает к насилию, хулиган это всегда протест, это всегда провокация. Злодей это иное, злодей всегда понимает, что совершает зло, злодей всегда равнодушен. Злодея надо наказывать самым суровым образом, хулигану же всегда достаточно пару хороших подзатыльников, плюс штраф, плюс родители. Это принципиально глобально важный момент, этому должны учить каждый день в школе полиции. Полицейский прибывший на вызов сразу должен понять, кто перед ним, хулиган или злодей. Это принципиально важно для развития нашего общества и государства. Хулиган часто бывает добрейшим человеком, просто не очень повзрослевшим мужчиной или женщиной, который провоцирует общество и требует к себе внимания. Злодей другое дело, злодей знает что творит зло, злодей ненавидит людей. Это очень важ
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