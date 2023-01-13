Суд в Петербурге отправил под стражу подозреваемого в ограблении. Он сказал, что не гнался за наживой

Суд в Петербурге заключил под стражу подозреваемого в ограблении, которое произошло в Петроградском районе города вечером в Рождество. Об этом 13 января сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Предварительно известно, что 7 января около 21:45 злоумышленники забрали дорогой телефон у женщины-курьера, которая принесла его в квартиру на Гатчинской улице. Её личный мобильный тоже отобрали, после чего пострадавшую заперли в квартире. Сами неизвестные скрылись.

Подозреваемого задержали накануне, 12 января. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности по статье об убийстве. Вдобавок к этому в отношении него возбуждено дело за пьяную езду.