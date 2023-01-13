Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин выздоровел после пневмонии

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин пошел на поправку. Как сообщает 13 января ТАСС, у 81-летнего специалиста подозревали пневмонию.

Ранее жена тренера Мишина Татьяна рассказала, что он заболел на чемпионате России в Красноярске, который проходил 22–25 декабря. У Алексея Мишина был сильный жар и подозрение на пневмонию.

Из-за этого он приостановил тренировки в СК «Юбилейный», однако лечился амбулаторно. В итоге для него все закончилось хорошо, и он уже вернулся к работе.

Ранее пневмонию обнаружили у другого фигуриста — Олимпийского чемпиона Турина-2006 Романа Кастомарова. Из-за тяжёлого течения болезни его госпитализировали.