Гендиректор НСПК: Проблема дефицита чипов для банковских карт в России решена

В России на данный момент удалось решить проблему дефицита чипов для банковских карт. Об этом 13 января заявил «Интерфаксу» гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.
«Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители», — сказал он.
При этом он отметил, что себестоимость карты и стоимость ее для банков существенно увеличились за последний год. Помимо этого, сложности могут возникать и с логистикой, так как зарубежные производители ориентированы в первую очередь на партнеров из стран Азии.
Дефицит чипов для банковских карт возник в России весной 2022 года после введения новых санкций и отказа европейских поставщиков от сотрудничества с РФ. Сообщалось, что если банкам нужно 120 млн заготовок для выпуска карт, то российский «Микрон» может выпустить лишь около 20 млн чипов. Эта ситуация, а также уход из России Visa и Mastercard отразились в том числе и на решении ряда банков сделать карты бессрочными.