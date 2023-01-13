Гендиректор НСПК: Проблема дефицита чипов для банковских карт в России решена

В России на данный момент удалось решить проблему дефицита чипов для банковских карт. Об этом 13 января заявил «Интерфаксу» гендиректор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.



«Проблема с чипами, по большому счету, у нас в стране сейчас решена. Мы видим, какой серьезный объем готовых карт смогли в 2022 году отгрузить российские производители», — сказал он.



При этом он отметил, что себестоимость карты и стоимость ее для банков существенно увеличились за последний год. Помимо этого, сложности могут возникать и с логистикой, так как зарубежные производители ориентированы в первую очередь на партнеров из стран Азии.

