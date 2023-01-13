В Петербурге получил срок отец-истязатель. Он бил младенца и готовил подругу к отрубанию ноги

В Петербурге к реальному сроку приговорили молодого отца, лупившего подругу и четырёхмесячную дочь. Синяки на лице младенца он попытался объяснить драчливостью старшего ребёнка.

О приговоре Александру Слащеву 13 января сообщает объединённая пресс-служба судов. «Фонтанка» писала, что 24-летний житель коммуналки на Гаванской улице оказался в отделе полиции в феврале прошлого года после жалобы соседки на его воспитательные приёмы.

По версии следствия, силу к плачущему ребёнку он применял в течение недели. В суде Слащев настаивал, что ударил дочку по лицу только один раз. После затрещины и кормления удалось укачать, но вскоре она снова расплакалась, и вмешались соседи.



Синяки и травму головы, с которыми госпитализировали четырёхмесячного ребёнка, отец внятно объяснить не смог и предположил, что бить могла старшая дочь. Ей два года.



Неласковым Слащев был не только с детьми, но и с подругой. Так, в апреле случилась бытовая ссора с сожительницей. Из материалов следует, что девушку били кулаками. Кульминацией стала сцена с топором: Слащев прижимал клинок к её левой ноге и замахивался для удара.

В суд молодой человек попал с букетом статей. Ему вменили неисполнение обязанностей по воспитанию, истязание, угрозу причинения тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков — с щепоткой психотропа Слащев попался за месяц до инцидента с топором.

