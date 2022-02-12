Младенца в синяках скорая увезла из коммуналки на Васильевском. Задержан любящий отец

Сотрудники правоохранительных органов в Василеостровском районе Петербурга разбираются в воспитательных приёмах, которые применяли к младенцу. В больницу попала девочка, которой нет и полугода.



Накануне в половине пятого дня в пятиэтажку на Гаванской улице женщина вызвала полицию и попросила разобраться с соседом по коммуналке. По её словам, живущий в соседней комнате мужчина избил свою маленькую дочь. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 февраля.



Полицейские нашли подтверждение на лице четырёхмесячной девочки и вызвали скорую помощь. Ребёнка отвезли в детскую больницу имени Филатова с ушибами на лице и подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Состояние младенца оценивают как среднетяжёлое.

