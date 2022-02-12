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Младенца в синяках скорая увезла из коммуналки на Васильевском. Задержан любящий отец

Из квартиры на Васильевском острове госпитализировали младенца после жалобы соседки на отцовскую жестокость.

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Сотрудники правоохранительных органов в Василеостровском районе Петербурга разбираются в воспитательных приёмах, которые применяли к младенцу. В больницу попала девочка, которой нет и полугода.

Накануне в половине пятого дня в пятиэтажку на Гаванской улице женщина вызвала полицию и попросила разобраться с соседом по коммуналке. По её словам, живущий в соседней комнате мужчина избил свою маленькую дочь. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 12 февраля.

Полицейские нашли подтверждение на лице четырёхмесячной девочки и вызвали скорую помощь. Ребёнка отвезли в детскую больницу имени Филатова с ушибами на лице и подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Состояние младенца оценивают как среднетяжёлое.

С полицейскими объясняется 23-летний отец. Его доставили в отдел, оформили протокол о мелком хулиганстве и оставили в камере для задержанных. По предварительным данным, уголовное законодательство прежде он не нарушал.

Младенец воспитывается в полной семье, которая знакома отделу по делам несовершеннолетних. Судя по соцсетям родителей, кроме четырёхмесячного ребёнка, у них есть девочка постарше. Оба активно делятся фотографиями детей, под снимками совместные признания в любви.

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Комментарии (3)

265859857
У людей нет работы, хавчика, теснота, безнадёга .. а бабы тупо рожают, потому и отрываются на личинусах
261215271
Это очень смелый поступок соседки, потмоу что он естественно вернется и никакого серьезного наказания ему не будет. А человек, который поднял руку на младенца, как все наверное понимаю, морально недоразвит очень сильно.
aprahka
Очередные дебилы инстаграмщики..
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