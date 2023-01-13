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    В России могут создать механизм компенсации для обманутых мошенниками клиентов банков. Путин дал поручение

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    В России может появиться механизм выплаты банками компенсации клиентам, чьи деньги были похищены мошенниками. Президент Владимир Путин 13 января дал поручение рассмотреть такую возможность.

    Ответственными за его исполнение назначены правительство и Банк России. Им предстоит рассмотреть вопрос о создании такого механизма и «при необходимости» инициировать соответствующие изменения в законодательство. Сделать это нужно до 1 июля 2023 года.

    По данным ЦБ, в 2021 году россияне перевели мошенникам 13,5 млрд рублей. В третьем квартале 2022 года злоумышленники похитили с банковских счетов россиян почти 4 млрд рублей. Это рекордный квартальный показатель минимум с начала 2019 года, когда регулятор начал публиковать статистику в новом формате. При этом возвращены были только 3,4% средств.

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