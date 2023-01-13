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    Вышли на рекорд. Товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29%

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    По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3% — до рекордных 190,271 млрд долларов. Такие цифры со ссылкой на Главное таможенное управление КНР в пятницу, 13 января, приводит ТАСС.

    В ведомстве отметили, что на долю РФ в настоящий момент приходится 3% совокупного внешнеторгового оборота Китая. Экспорт из Китая в Россию за прошлый год увеличился на 12,8% — до 76,12 млрд долларов. В свою очередь, импорт из России в КНР за это же время вырос на 43,4% — до 114,15 млрд долларов.

    Ранее «Фонтанка» писала, что с 13 января Центробанк начнёт операции на внутреннем рынке с китайским юанем.

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