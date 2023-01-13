Сначала у родителей, потом в Дубае. Игрок «Зенита» признался, что набрал лишний вес на каникулах

«На праздниках был дома у родителей. Рождество и Новый год праздновал с ними на даче. Первые 10 дней отпуска ничего не делал в плане поддержания формы. Отдыхал в Дубае морально и физически. А после возвращения начал заниматься. Лишний вес, думаю, еще есть, но полностью сделал требуемую программу, так что все отлично. Конечно, соскучился по футболу. Долгий отпуск был, надо набирать форму», – сказал форвард журналистам (цитата по РИА Новости ).

Игрок признался, что после отпуска всегда тяжело начинать. Самое важное, чтобы обошлось без травм, и все игроки были в хорошей форме к возобновлению сезона.



Первый зимний сбор «Зенит» проведет в Катаре с 15 по 28 января. С 1 по 14 февраля команда проведет сборы в ОАЭ, где сыграет пять товарищеских матчей. С расписанием игр можно ознакомиться здесь.

