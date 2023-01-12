«Урал», снова «Урал» и клуб из Малайзии. «Зенит» узнал соперников на сборах в Дубае

Стали известны соперники футбольного клуба «Зенит» по контрольным матчам во время февральского сбора в Дубае.

В этот же день впервые в своей истории сине-бело-голубые сыграют с соперником из Малайзии — клубом «Джохор» из города Джохор-Бару. «Южные тигры» (прозвище клуба) — действующие чемпионы Малайзии и девятикратные победители Суперлиги страны, в 2015 году ставшие обладателями Кубка АФК. Матч начнется в 16:00.

6 февраля «Зенит» встретится с екатеринбургским «Уралом», начало в 10:30 по московскому времени.

9 февраля в 16:00 «Зенит» встретится с «Урарту», трехкратным обладателем Кубка Армении, в 2014-м завоевавшим свое единственное национальное чемпионство.



10 февраля в 16:00 команда Сергея Семака сыграет еще с одним представителем армянской столицы — клубом «Арарат-Армения», двукратным чемпионом своей страны, идущим пока на второй строчке таблицы.



В заключительной товарищеской игре на сборах в Дубае сине-бело-голубые 14 февраля вновь встретятся с «Уралом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

