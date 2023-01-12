    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как -6

    3 м/с, южн

    756мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd67.78eur72.79

    «Урал», снова «Урал» и клуб из Малайзии. «Зенит» узнал соперников на сборах в Дубае

    763
    обсудить

    Стали известны соперники футбольного клуба «Зенит» по контрольным матчам во время февральского сбора в Дубае.

    ПоделитьсяПоделиться

    6 февраля «Зенит» встретится с екатеринбургским «Уралом», начало в 10:30 по московскому времени.

    В этот же день впервые в своей истории сине-бело-голубые сыграют с соперником из Малайзии — клубом «Джохор» из города Джохор-Бару. «Южные тигры» (прозвище клуба) — действующие чемпионы Малайзии и девятикратные победители Суперлиги страны, в 2015 году ставшие обладателями Кубка АФК. Матч начнется в 16:00.

    9 февраля в 16:00 «Зенит» встретится с «Урарту», трехкратным обладателем Кубка Армении, в 2014-м завоевавшим свое единственное национальное чемпионство.

    10 февраля в 16:00 команда Сергея Семака сыграет еще с одним представителем армянской столицы — клубом «Арарат-Армения», двукратным чемпионом своей страны, идущим пока на второй строчке таблицы.

    В заключительной товарищеской игре на сборах в Дубае сине-бело-голубые 14 февраля вновь встретятся с «Уралом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close