Волгоградский подросток умер, принимая ванну. Причина — угарный газ

Трагедия произошла 12 января в городе Камышин Волгоградской области, в частном доме. Следователи областного СУ СК возбудили уголовного дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом управление сообщает 13 января в своём телеграм-канале.



15-летний подросток направился в ванную комнату. Он долго не выходил, мать заглянула туда и увидела, что сын без сознания. Она сразу вызвала скорую, но спасти школьника не удалось.



По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Следователи выяснили, что при открытой дверце дымохода, подключенного к газовой колонке, и закрытом окне образовалась обратная тяга. Поэтому продукты горения природного газа скапливались в ванной комнате.

