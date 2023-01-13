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    Волгоградский подросток умер, принимая ванну. Причина — угарный газ

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    Трагедия произошла 12 января в городе Камышин Волгоградской области, в частном доме. Следователи областного СУ СК возбудили уголовного дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Об этом управление сообщает 13 января в своём телеграм-канале.

    15-летний подросток направился в ванную комнату. Он долго не выходил, мать заглянула туда и увидела, что сын без сознания. Она сразу вызвала скорую, но спасти школьника не удалось.

    По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. Следователи выяснили, что при открытой дверце дымохода, подключенного к газовой колонке, и закрытом окне образовалась обратная тяга. Поэтому продукты горения природного газа скапливались в ванной комнате.

    «В настоящее время следователями проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен комплекс судебных экспертиз», — отмечается в сообщении.

    В мае в Томске мужчина поставил машины в гараж, расположенный в цокольном этаже жилой многоэтажки, а заглушить двигатель забыл. Выхлопные газы проникли в квартиру на первом этаже и чуть не отравили мать с ребёнком.

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