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    Сломанная стиральная машинка оставила мужчину на юге Петербурга без средств самообороны

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    Полиция Красносельского района ищет предприимчивого мастера, который сумел обогатиться не только купюрами во время ремонта стиральной машины.

    В полицию житель квартиры на улице Добровольцев обратился накануне около полудня, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 января. Мужчина сообщил, что днем раньше вызвал специалиста по ремонту, а после его ухода обнаружил пропажу металлического ящика. В нем он хранил два травматических пистолета.

    Полиции досталось описание мастера, а также видео с камер.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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