Дарили сердечки, звонили близким и занимались спортом. Как провели новогодние каникулы пользователи «ВКонтакте»

Пользователи «ВКонтакте» на новогодних каникулах отправили друг другу более 500 млн голосовых сообщений. Также жители России дарили подарки, смотрели видеоролики и занимались спортом. Об итогах начала года 12 января рассказали в пресс-службе VK.

Самым популярным подарком в «ВК» стало новогоднее ледяное сердце — его подарили более 82 миллионов раз. За время каникул пользователи посмотрели более 300 тысяч единиц видеоконтента — блогерских роликов, фильмов, шоу и так далее. Наибольшей популярностью пользовались комедии и юмористический контент.

На каникулах люди стали чаще общаться и обмениваться контентом. Благодаря повышенной активности и улучшению алгоритмов рекомендаций во время праздников на 16% увеличилось количество заявок в друзья и на 10% выросло количество просмотров постов в ленте по сравнению с последней неделей декабря.

Много времени россияне проводили в играх, активность была неизменно высокой во все дни каникул. Пик пришёлся на вечер среды, 4 января. Дольше всего пользователи сидят в интеллектуальных играх, например два игрока провели по 20 часов в проектах «Покер» и «Битва эрудитов».

Не забывали пользователи и поддерживать себя в форме в эти дни. Они прошли почти в два раза больше тренировок на платформе «Здоровье ВКонтакте», чем обычно в будние дни. Причем первая тренировка состоялась уже через пять минут после боя курантов.