Жирен и красив. Посмотрите, как медитативно ползает круглый петербургский манул

Могучему манулу Свэну из Ленинградского зоопарка холода нипочем — его густой шубке позавидует любой сибиряк. Он прекрасно себя чувствует, даже когда зверинец заметают снега, и у этого есть видеодоказательство.
Ролик с манулом 12 января публикует пресс-служба зоопарка. В планах было снять, как Свэн распаковывает подарок, но гордый и нелюдимый хищник не пожелал этого делать на глазах у людей. Вместо этого упитанный зверь стал ползать по деревянным «насестам» — получилось весьма медитативное видео.
Ленинградский зоопарк
«Пусть этот зимний ролик с котом, который гуляет сам по себе, подарит вам умиротворение и атмосферу январского зоопарка», — добавляют в зоопарке.
«Фонтанка» показывала, как себя чувствует московский собрат Свэна Тимофей — тогда он активно толстел к зиме и выглядел не менее внушительно.