Жирен и красив. Посмотрите, как медитативно ползает круглый петербургский манул

Могучему манулу Свэну из Ленинградского зоопарка холода нипочем — его густой шубке позавидует любой сибиряк. Он прекрасно себя чувствует, даже когда зверинец заметают снега, и у этого есть видеодоказательство.



Ролик с манулом 12 января публикует пресс-служба зоопарка. В планах было снять, как Свэн распаковывает подарок, но гордый и нелюдимый хищник не пожелал этого делать на глазах у людей. Вместо этого упитанный зверь стал ползать по деревянным «насестам» — получилось весьма медитативное видео.