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    Жирен и красив. Посмотрите, как медитативно ползает круглый петербургский манул

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    Могучему манулу Свэну из Ленинградского зоопарка холода нипочем — его густой шубке позавидует любой сибиряк. Он прекрасно себя чувствует, даже когда зверинец заметают снега, и у этого есть видеодоказательство.

    Ролик с манулом 12 января публикует пресс-служба зоопарка. В планах было снять, как Свэн распаковывает подарок, но гордый и нелюдимый хищник не пожелал этого делать на глазах у людей. Вместо этого упитанный зверь стал ползать по деревянным «насестам» — получилось весьма медитативное видео.

    Ленинградский зоопарк

    «Пусть этот зимний ролик с котом, который гуляет сам по себе, подарит вам умиротворение и атмосферу январского зоопарка», — добавляют в зоопарке.

    «Фонтанка» показывала, как себя чувствует московский собрат Свэна Тимофей — тогда он активно толстел к зиме и выглядел не менее внушительно.

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