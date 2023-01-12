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    В Петербурге — 8-балльные пробки, особенно плотно стоят дороги на север города

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    Вечерний час пик в Петербурге водители встречают в 8-балльных заторах. По данным «Яндекс.Пробок», это на 1 балл больше обычного для четверга.

    Необычно плотная пробка во второй половине шестого часа вечера собралась на Политехнической улице, Тихорецком проспекте и проспекте Культуры. Затор растянулся на 5,2 км от улицы Курчатова до Суздальского проспекта, и в нем можно потерять почти час вместо обычных 20 минут. Еще один плотный затор собрался на Большом Сампсониевском проспекте и проспекте Энгельса — от Сердобольской улицы до Выборгского шоссе. В начале шестого его длина составляла 4,3 км, а проторчать в нем можно было больше часа. В бордовый окрасились и Пироговская и Выборгская набережные к северу города.

    На КАД традиционная пробка на внешнем кольце от Пулковского шоссе к Софийской улице. Также плотно встала развязка с Колтушским шоссе. Пользователи сервиса сообщают о ДТП перед въездом в Янино.

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