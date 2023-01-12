Играл дома и запутался. Врачи рассказали, как спасали петербургского школьника, которого едва не убил гамак

Петербургский подросток, которого едва не убил гамак, полностью восстановился. Он уже вернулся в школу после зимних каникул и даже занимается физкультурой. Об успехах 12 января сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.



Напомним, 13-летний мальчик попал в клинику в середине декабря с диагнозом «механическая странгуляционная асфиксия». Родители рассказали, что ребенок играл дома, случайно запутался в гамаке, повис на нем, передавив шею и правую руку. Сына они обнаружили без сознания и вызвали скорую. В реанимацию школьника доставили в тяжелом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

