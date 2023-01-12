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    Играл дома и запутался. Врачи рассказали, как спасали петербургского школьника, которого едва не убил гамак

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    Петербургский подросток, которого едва не убил гамак, полностью восстановился. Он уже вернулся в школу после зимних каникул и даже занимается физкультурой. Об успехах 12 января сообщили в пресс-службе Педиатрического университета.

    Напомним, 13-летний мальчик попал в клинику в середине декабря с диагнозом «механическая странгуляционная асфиксия». Родители рассказали, что ребенок играл дома, случайно запутался в гамаке, повис на нем, передавив шею и правую руку. Сына они обнаружили без сознания и вызвали скорую. В реанимацию школьника доставили в тяжелом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.

    За жизнь мальчика боролись анестезиологи-реаниматологи и другие специалисты. От ИВЛ его отключили на следующий день после госпитализации, он мог дышать самостоятельно. Когда состояние стабилизировалось, ребенка перевели в отделение психоневрологии, где ему провели МРТ и КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника, ЭЭГ-исследование. Профильные специалисты назначили лечение.

    Главврач клиники Педиатрического университета Виталий Резник отметил, что своевременная реанимация и терапия, а также комплексный подход к быстрому, но плавному выводу мальчика из тяжелого состояния дали результат. Школьнику предстояла реабилитация — ему назначили массаж, физиотерапевтические процедуры, лечебную гимнастику, нейрометаболическую терапию.

    Под Новый год ребенка выписали из больницы, и он смог встретить праздник дома. Сейчас он полностью здоров.

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