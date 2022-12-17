Петербургский школьник, которого едва не убил гамак, спасен. Он вышел из комы и дышит сам

13-летний мальчик из Калининского района, которого едва не задушил гамак, выведен из медикаментозной комы и дышит самостоятельно. Об этом «Фонтанке» рассказали вечером 17 декабря в Петербургском педиатрическом университете.
Процесс «пробуждения» контролировали ведущие врачи отделения и кафедры реаниматологии и анестезиологии. Как сообщил главврач клиники Педиатрического университета Виталий Резник, пробуждение прошло нормально, учитывая все обстоятельства, состояние ребенка стабилизировалось, прогноз оптимистический.
В дальнейшем подростку предстоит дополнительная диагностика, чтобы врачи помогли ему максимально восполнить неврологический дефицит, восстановить функции нервной деятельности, а после приступить к реабилитации.
У врачей Петербургского педиатрического университета достаточно опыта. Летом они спасли девочку, упавшую на козырек дома. Она выдавила москитную сетку, стремясь рассмотреть салют. 4-летний ребенок тогда 2 месяца был на ИВЛ.