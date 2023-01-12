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    Встречают с хлебом-солью. В Белоруссию приехал главком Сухопутных войск России Салюков

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    Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков посетил Белоруссию. На одном из полигонов он заслушал доклады командиров воинских частей ВС РФ о проведении боевого слаживания сил Региональной группировки войск. Об этом 12 января сообщает Минобороны РФ.

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    Кроме того, генерал проверил условия размещения и быта российских военных, пообщался с ними и «лично убедился в высоком качестве подготовки личного состава». Сейчас бойцы продолжают курс интенсивной боевой подготовки на полигонах в Белоруссии, в ходе которого совершенствуют навыки стрельбы, вождения боевых машин прохождения психологической полосы препятствий, тактической медицины.

    В Минобороны Белоруссии добавили, что российские военнослужащие продолжают прибывать в республику в состав региональной группировки войск. Белорусские коллеги встречают их с хлебом-солью.

    Фото: Минобороны Белоруссии
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    Накануне в Минобороны РФ заявили, что Салюков стал заместителем нового командующего Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине. На этот пост был назначен начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов.

    Фото: Минобороны Белоруссии

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